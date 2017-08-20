В курортном Скадовске полицейское авто столкнулось со "скорой"

В Скадовске Херсонской области на одном из перекрестков столкнулись автомобили патрульной полиции и «скорой помощи».

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, ДТП произошло 19 августа около 20:30.

Оба автомобиля двигались по улице Гагарина в одном направлении: впереди - карета «скорой помощи», а за ней патрульный автомобиль полиции Днепра, находящийся в командировке на время курортного сезона.

По словам свидетелей, автомобиль службы «103» двигался без проблесковых маячков, а патрульная «Тойота Приус», включив звуковой сигнал и маячки, начала обгон «скорой». На перекрестке с улицей Балтазаровской водитель «скорой» начал поворачивать налево, и автомобиль полиции совершил с ним столкновение.

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В результате ДТП водитель «скорой» и фельдшер получили легкие телесные повреждения, патрульные не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия.