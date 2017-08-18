СБУ разоблачила спецоперацию РФ по распространению фейковых новостей

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила спецоперацию российских спецслужб, направленную на дискредитацию ведомства и украинской журналистики. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб, направленную на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур (в частности СБУ), а также политики руководства государства в вопросе обеспечения свободы слова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские спецслужбы целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с фейковой информацией якобы с иностранного источника, которые затем распространяются на пророссийских информационных ресурсах.

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"В поле зрения оперативников спецслужбы попал некий "журналист" Юрий Абрамович, который постоянно публикуется на пророссийском информационном ресурсе "Антифашист", и его последний "шедевр" "Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людям патриотической пропагандой". В статье говорится о якобы репортаже (на самом деле отсутствует) немецкой общественной телерадиокомпании ARD о методах работы украинских журналистов", - говорится в сообщении.

В своих материалах "журналист" освещает "немецкое видение" ситуации в Украине и мире. Вместе с тем, в немецкоязычных изданиях его материалы отсутствуют.

"Однако его имя стоит под 652-мя антиукраинскими публикациями на "Антифашисте". В открытых источниках информация о личности Юрия Абрамовича не идентифицирована. Существует вероятность, что он относится к категории "фейковых зарубежных корреспондентов", которые используются прокремлевскими изданиями для освещения международной оценки относительно событий в Украине и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Федеральная служба безопасности РФ за последний месяц направила в Украину три диверсионные группы для совершения терактов и убийств общественных и политических деятелей.