ФСБ России готовит в Украине теракты и громкие убийства госдеятелей - Грицак

Федеральная служба безопасности РФ за последний месяц направила в Украину три диверсионные группы для совершения терактов и убийств общественных и политических деятелей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеПутин поручил спецслужбам добиться "перезагрузки правящего режима в Украине" - глава СБУ«ФСБ РФ продолжает направлять на украинскую землю диверсионные группы для совершения террористических актов на нашей территории. Главными целями являются стратегические объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры, также целью является убийство отдельных общественно-политических деятелей. Как правило, это должны быть какие-то яркие личности, причем независимо - из власти или оппозиции, только бы убийство такого деятеля принесло ожидаемый для них общественный резонанс», - заявил он.

По словам Грицака, СБУ предотвратила совершение ряда таких террористических атак.

«За последний месяц СБУ было выявлено три такие группы. В частности в Харькове 17 июля мы задержали руководителя и главного исполнителя-организатора такой группы, которую подготовило Главное управление Генштаба ВС РФ, они получили задание совершить убийство нескольких общественных и государственных деятелей Украины. Фамилии я не могу называть, потому что эти люди не дали разрешение на обнародование фамилий», - добавил Грицак.

Также Грицак заявил, что СБУ располагает информацией о дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб в Украине. «У нас есть оперативная информация о дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб на территории нашего государства», - заявил он.

По данным СБУ, в последнее время фиксируется существенная активизация российских спецслужб на территории нашего государства.

«Подрывная деятельность проявляется во внутренней дестабилизации, в работе диверсионных разведывательных групп, в попытках совершать диверсии, террористические акты», - отметил Грицак.

«Напомню только последние некоторые ключевые факты, которыми занимается РФ, постоянно обвиняя Украину в нарушении Минских договоренностей: попытки инспирировать и информационно раскачать псевдопротестные акции на этнической почве; систематически запускаются фейковые новости, например, о поставках в Северную Корею ракетных двигателей и о задержании в Крыму и на отдельных территориях, находящихся под оккупацией в Донецке и Луганске, диверсионных групп, которые якобы направляет СБУ», - добавил он.

По словам Грицака, СБУ не считает такую ​​активизацию случайной. «Мы четко понимаем причины такой деятельности российских спецслужб», - подчеркнул он.