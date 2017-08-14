В Киеве неизвестные напали на семью, а потом ограбили их квартиру

В Киеве на Оболони неизвестные напали ночью на семью из четырех человек, а потом ограбили их квартиру. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Согласно их информации, женщине прыснули в лицо из газового балончика.

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"Ночное ЧП в Киеве на Оболони, ул. Героев Сталинграда, 15. Неизвестные напали на семью из четырех человек, а затем ограбили их квартиру! Началось все во дворе. Сначала напали на жену, брызнули в глаза газовым баллончиком "Терен-4". Муж увидел из окна и выбежал на помощь. Нападавшие так же атаковали его с помощью баллончика. Далее злоумышленники побежали в квартиру, где было двое малолетних детей. К сожалению, досталось и им. Квартиру ограбили. Вся семья была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области мужчина открыл стрельбу по грабителю. При попытке вора незаконно проникнуть в квартиру, хозяин жилища сделал выстрел из травматического пистолета.