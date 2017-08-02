В Одесской области мужчина открыл стрельбу по грабителю
14:08, 02 августа 2017Происшествия
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При попытке незаконно проникнуть в квартиру, хозяин жилища сделал выстрел из травматического пистолета.
Иллюстрация / REUTERS
В Отраде Одесской области житель 12-этажного дома стрелял по грабителю, который проник в его квартиру. Как сообщили в патрульной полиции, он открыл в преступника огонь из травматического пистолета, передает Думская.
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«При попытке незаконно проникнуть в квартиру, хозяин жилища сделал выстрел из травматического пистолета. Злоумышленник скрылся. На месте работает следственно-оперативная группа. Она выясняет все обстоятельства происшествия», — сообщили в полиции.
Ранее в Харькове грабитель напал на прохожую и попытался ее задушить.
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