В столице неизвестные напали на депутата Киевсовета
18:48, 12 августа 2017Происшествия
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Злоумышленник ударил мужчину по голове железной трубой.
Депутата госпитализировали, врачи наложили ему несколько швов / фото УНИАН
Во время акции против незаконной застройки в Днепровском районе столицы неизвестные напали на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».
Как утверждают в политсиле, инцидент произошел вечером 11 августа. «Подкравшись сзади, злодей ударил свободовца по голове железной трубой», - говорится в сообщении.
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Депутата госпитализировали, врачи наложили ему несколько швов.
Как сообщал УНИАН, в пригороде Одессы избили помощника директора порта "Черноморск".
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