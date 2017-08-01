В пригороде Одессы избили помощника директора порта "Черноморск"

В пригороде Одессы неизвестные злоумышленники избили помощника директора порта «Черноморск» Владимира Букача. Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «МТП «Черноморск», утром 31 июля Букач, который также является главой общественной организации «Антикоррупционное движение юга», подвергся нападению во дворе собственного дома.

«Неизвестные личности, скрывающие свои лица под масками, избили сотрудника порта бейсбольными битами, в результате чего он был доставлен в медицинское учреждение с переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. На данный момент его состояние оценивается как средней тяжести. Владимира Букача ожидает несколько операций», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ст. 122 Уголовного кодекса Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

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Согласно версии следствия, неизвестные ждали Букача в автомобиле, возле его дома, и когда он вышел на улицу к своему автомобилю, напали и избили его. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль нападавших. Их личности устанавливаются. Ведется следствие.

В порту Букач курирует общественную работу и социальные вопросы, в том числе, отслеживает ситуацию с профсоюзными организациями.

В пресс-службе порта утверждают, что в адрес Букача и других помощников порта неоднократно поступали анонимные угрозы, носившие характер психологического давления.

«Однако сейчас конфликт перешел в открытую угрозу жизни и здоровью сотрудников порта из команды директора Сергея Крыжановского», - сказано в сообщении.

В порту также начали проводить собственное внутренне расследование, чтобы обезопасить от подобных нападений других сотрудников порта, а также помочь следствию в задержании злоумышленников.

Ранее в Одесской области двое неизвестных избили председателя сельсовета.