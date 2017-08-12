На Житомирщине расследуется конфликт с участием предпринимателя, во время которого один человек погиб

На Житомирщине расследуется конфликт, во время которого один человек погиб и еще один - госпитализирован.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 11 августа в поселке Пулини четверо приезжих мужчин устроили разборки с местным предпринимателем. В результате последний с травмами находится в больнице, один из приезжих погиб от полученных ножевых ранений, другой - задержан. Еще двух участников происшествия правоохранители разыскивают.

Около 18.45 в полицию поступила информация о доставке в Хорошивскую больницу 21-летнего жителя г. Коростеня с ножевыми ранениями, от которых мужчина скончался.

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Во время выяснения всех обстоятельств, сотрудники следственно-оперативной группы узнали, что вместе с погибшим в больницу приехал его младший брат, 15-летний коростенец. Сейчас он дает показания полицейским.

По предварительным данным, четверо жителей Коростенского района, среди которых и погибший, приехали в поселок Пулини. На одной из улиц этого поселка они специально встретили 36-летнего местного предпринимателя, которому после короткой перепалки начали наносить удары битами. В руках злоумышленников, по словам мужчины, был также пистолет. Защищаясь, он применил нож, которым и ранил двоих из нападавших. Для одного из них впоследствии эти ранения оказались фатальными.

Не смотря на такие обстоятельства, конфликт продолжился возле больницы, куда сначала самостоятельно на собственном авто приехал предприниматель, а вслед за ним и приезжие мужчины. Местного мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом челюсти, рваные раны головы, ссадины туловища и ног". А нападавшие поспешили скрыться.

Своего раненого подельника уже без сознания злоумышленники доставили в Хорошивскую больницу, где и оставили с его братом. Сейчас он задержан согласно ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Предварительная квалификация события – ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства продолжаются поиски двух других участников конфликта. Также правоохранители проводят необходимые следственные действия для объективного установления всех обстоятельств. По одной из версий, причиной конфликта стали долговые обязательства предпринимателя. Сейчас эта информация проверяется.