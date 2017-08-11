В Киеве под Mazda "разверзся" асфальт (фото)

13:54, 11 августа 2017
Происшествия
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Журналист опубликовал фото с места происшествия, где Mazda упала в окоп.

В Киеве на улице Адама Мицкевича автомобиль упал в окоп. Об этом сообщил журналист проекта dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

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"Коварные дворы Киева. Адама Мицкевича. ДТП. Мазда просто упала в окоп", — говорится в его сообщении, к которому добавлены фото с места происшествия.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Киеве на улице Лебедева-Кумача легковой автомобиль Opel провалился под дорожное покрытие, в результате чего пострадала женщина с восьмимесячной ребенком.

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Теги: #провал авто под асфальт#авто провалилось