Потерпевшая о провале авто в Киеве под асфальт: салон заливало кипятком (видео)

На одной из столичных улиц авто во время движения провалилось под землю. Двухметровая яма образовалась из-за прорыва теплосети, и поток кипятка начал заливать салон автомобиля, в котором были женщина с 9-месячным младенцем и 12-летний мальчик, говорится в сюжете ТСН.

"Я начала просить людей, чтобы они вытащили хотя бы маленького", - рассказывает потерпевшая.

Леся старается держаться и каждый раз, когда вспоминает, во что превратилась обычная поездка к окулисту, срывается на слезы.

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"У меня сейчас стоит перед глазами ситуация, когда я сижу в машине с двумя маленькими детьми и меня заливает кипятком. У меня заблокированы двери и в салон начинает заливаться кипяток. Я как в американском блокбастере побывала. Теперь буду возить с собой молоточек на всякий случай, чтобы выбивать окна", - говорит женщина.

Авто зашло в поворот на небольшой скорости и это спасло и пассажиров, и машину. Вода, которая уже была на асфальте, женщину не насторожила, потому что для Киева ситуация привычная. А ни одного предупредительного знака, говорит, не было. Это подтверждает и Тарас - случайный свидетель, который снял это видео.

В свою очередь, работники "Киевэнерго" бросили доски в кипяток и вытащили пассажиров через окно. Как выяснилось, их вызвали на аварию - прорвало теплотрассу 88 года.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Лебедева-Кумача легковой автомобиль Opel провалился под дорожное покрытие, в результате чего пострадала женщина с восьмимесячной ребенком.