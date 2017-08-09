Во Львове водитель авто заснул за рулем и въехал в маршрутку

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 августа около 7:00 на вул. Лычаковской, 175. Водитель автомобиля Mercedes заснул за рулем и въехал в маршрутку №29. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львова, передает Zahid.net.

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На водителя легкового автомобиля был составлен протокол по ст. 124. Также на водителя маршрутки патрульные вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 за отсутствия всех необходимых документов для управления транспортными средствами.

Ранее на Львовщине автобус столкнулся с авто, один человек погиб, семеро пострадали.