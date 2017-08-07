На Львовщине автобус столкнулся с авто: один человек погиб, семеро пострадали (видео)

Во Львовской области в результате столкновения международного туристического автобуса с легковым автомобилем один человек погиб, семеро травмированы. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 11.20 в селе Нагорное Сколевского района.

По предварительным данным, 46-летний житель Львовщины - водитель туристического автобуса «Неоплан», который следовал из Будапешта во Львов, допустил столкновение с автомобилем «Ситроен», за рулем которого находился 56-летний житель Ивано-Франковска.

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В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, семь человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

На момент аварии в автобусе находилось 43 пассажира, среди которых, предположительно, детей не было. Гражданство пострадавших устанавливается.

Ранее УНИАН сообщал, что вечером 6 августа под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой на месте погибли шесть человек. Выжившую шестилетнюю девочку доставили в больницу, где она впоследствии умерла.