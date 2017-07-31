В Сумах прохожие помешали женщине похитить двухлетнего мальчика

В Сумах неравнодушные граждане помогли полиции задержать женщину при попытке похитить ребенка. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, 30 июля в 11.11 на линию «102» поступило сообщение, что женщина пыталась украсть малолетнего мальчика.

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Согласно сообщению, на место происшествия были направлены экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Там правоохранителям двое мужчин передали только что задержанную ими женщину, которая несколько минут тому назад пыталась похитить ребенка и убежать.

«Ребенок - двухлетний мальчик вместе со своей 14-летней тетей тоже был рядом. Заплаканная девочка объяснила, что вела племянника к родителям, которые ждали их в церкви, когда на улице к ним подбежала незнакомая женщина, схватила его и начала бежать. На крики о помощи откликнулись неравнодушные прохожие. Уже в отделении полиции женщина рассказала, что отобрала ребенка, потому что почувствовала к нему материнские чувства. В дальнейшем призналась - мальчика планировала использовать для попрошайничества», - говорится в сообщении.

Сегодня в отношении злоумышленницы открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение малолетнего) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.