В Харькове мужчина выпал с балкона седьмого этажа

В Харькове 55-летний мужчина выпал с балкона 7 этажа девятиэтажного дома. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области, передает 057.ua.

В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию "неотложки".

"Через полчаса, не приходя в сознание, мужчина умер. На месте работала следственно-оперативная группа. Изъяты вещественные доказательства", - отметили в ведомстве.

Читайте такжеВ Харькове мужчина погиб, выпав с балкона пятого этажа

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Киеве парень полез на 22-й этаж фотографировать рассвет и застрял на чужом балконе.