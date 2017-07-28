В Харькове мужчина выпал с балкона седьмого этажа
16:41, 28 июля 2017Происшествия
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Обстоятельства произошедшего выясняются, мужчина скончался.
Через полчаса, не приходя в сознание, мужчина умер / фото УНИАН
В Харькове 55-летний мужчина выпал с балкона 7 этажа девятиэтажного дома. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области, передает 057.ua.
В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию "неотложки".
"Через полчаса, не приходя в сознание, мужчина умер. На месте работала следственно-оперативная группа. Изъяты вещественные доказательства", - отметили в ведомстве.
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Обстоятельства произошедшего выясняются.
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