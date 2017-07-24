В Киеве парень полез на 22-й этаж фотографировать рассвет и застрял на чужом балконе (фото)
12:02, 24 июля 2017Общество
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Самостоятельно покинуть чужой балкон молодой человек не смог. Как именно он попал на такую высоту не сообщается.
Парню пришла идея сфотографировать рассвет с чужого балкона \ Киев Оперативный
Сегодня около четырех часов утра оперативный дежурный КАРС "Киевская служба спасения" получил сообщение от полиции, о молодом человеке, который не в состоянии самостоятельно выбраться из чужого балкона, сообщает сообщество Киев Оперативный в соцсети.
На чужой балкон он залез, чтобы сфотографировать рассвет. Владельцев квартиры не было дома, поэтому парню никто не мог помочь.
Спасателям прибывшим на место происшествия по адресу ул. Чаадаева, 2-В, пришлось с помощью высотного снаряжения спуститься на балкон 22 этажа, надеть на парня страховочное средство и вытащить на крышу дома, где его передали в руки полиции.
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