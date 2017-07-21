Под Киевом подрались из-за забора на пляже: в ход пошли кувалды (фото, видео)

В поселке Козин в Конча-Заспе один из местных жителей установил забор, отгородив часть пляжа.

"Проблема началась с того, что на нашем маленьком пляже, который остался неподалеку от нашего участка, поставили бетонный забор. Насколько я знаю, Водный кодекс Украины запрещает любые сооружения на расстоянии 50 м от воды. Проход должен быть свободен", - рассказала ТСН местная жительница Ирина Рубежанская.

Местная община несколько раз собиралась, чтобы решить вопрос мирным путем. Жители написали заявления в местный совет и даже в СБУ и прокуратуру, но это ни к чему не привело.

"Две недели назад владельцу забора было дано предупреждение, чтобы он сам спокойно демонтировал данный забор. Но он этого не сделал, поэтому мы сегодня пришли с кувалдами", - рассказал местный житель Виктор Шевченко.

Читайте такжеВ киевском Гидропарке мужчина жестоко избил трех парней

В свою очередь владелец забора Виктор Витаев уверяет, что установил его законно и имеет на то все разрешительные документы.

"Забор у меня находится в аренде уже в течение 8 лет. Я его принципиально не ставил, мне не нужно было. Но, к сожалению, территория перед моим домом превратилась в свалку, о чем я писал председателю одному, второму, третьему - есть соответствующие письма. Я просил их принять соответствующие меры, иначе я поставлю забор. Мер никто не предпринимал. Я обратился в правление, сказал, что буду ставить забор. Они меня попросили сделать проход вдоль реки. Я им сделал проход три метра вдоль реки, обеспечил проход между двумя пляжами. Пляжа на том участке, который я оградил, никогда не было", - рассказал владелец забора.

Напряжения ситуации добавило и то, что о нем узнали в общественной организации "Стоп произволу", которую координирует депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко. Представители организации во главе с самим депутатом прибыли на место событий еще неделю назад и сломали забор, воспользовавшись отсутствием владельца.

"У меня там живет мать, которая инвалид и участник Великой отечественной войны, и отец также. Узнав, что я был в отъезде, не смогу за них постоять, пришли с группой молодых людей и сломали забор", - сообщил Витаев.

В пятницу, 21 июля, активисты с Мирошниченко снова приехали на место событий. В результате произошла стычка, которую не смогли предотвратить даже правоохранители, которые выстроились между противоборствующими лагерями.