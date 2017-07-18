Пограничники задержали "сталкера" из России, который направлялся в Чернобыльскую зону

Правоохранители задержали россиянина, который с целью экстремального туризма пытался попасть в Чернобыльскую зону.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, гражданина РФ обнаружили вчера пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции по охране зоны ЧАЭС.

19-летний россиянин находился на территории Украины законно.

Он доставлен в подразделение Национальной полиции. За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в отношении правонарушителя составлены соответствующие документы. Пограничники направили письма в компетентные органы о выдворении россиянина и запрете ему въезда на территорию Украины.