Сегодня исполняется 31 годовщина Чернобыльской трагедии (фоторепортаж)

Ночью 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества. Реактор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС взорвался и выбросил радиоактивные вещества на северную часть Украины, а также Беларусь, Прибалтику, Польшу, Швецию, Финляндию и ряд других стран. Мощность взрыва сравнивают с тремя сотнями Хиросим. Эта авария – крупнейшая за всю историю ядерной энергетики как по количеству пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу.

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Зона отчуждения Чернобыльской АЭС — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тыс. га. Она включает север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.

В ноябре 2016 года разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитным саркофагом – самым большим подвижным сооружением в мире – длиной 165 метров, высотой 110 метров и общим весом 36200 тонн. Для создания саркофага коалиция из 28 стран собрала более 1,417 млрд евро. 40 стран принимали участие в строительстве, которое началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены друг с другом в 2015 году. Внутри арки установлен кран для будущего демонтажа конструкций объекта "Укрытие".

Украина официально объявила о переходе к этапу снятия блоков ЧАЭС с эксплуатации. На этапе окончательного закрытия и консервации энергоблоков Чернобыльской АЭС, который продлится до 2028 года, деятельность в основном будет касаться реакторов, контуров многократной принудительной циркуляции и смежного оборудования блоков 1, 2 и 3 Чернобыльской АЭС. Бывшие энергоблоки планируется перевести в качественно новое состояние с более высоким уровнем безопасности с минимальным потреблением ресурсов в режиме длительного хранения.