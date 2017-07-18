Представительство президента Украины в АР Крым заявило о прекращении приема граждан в Херсоне

В представительстве президента Украины в Автономной республики Крым, расположенном в городе Херсоне, заявили о временном прекращении приема граждан. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

"В связи с противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого "Общественного совета по вопросам Крыма", представительство временно прекращает личный прием исключительно из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников", – говорится в сообщении.

Всех граждан, "которые действительно нуждаются в помощи", просят обращаться в представительство по электронной почте или по скайпу.

Как уточняет "Крым.Реалии", среди участников акции в Херсоне возле здания ППУ в АРК с требованием отставки нынешней главы представительства встречается негативная реакция к такой инициативе государственной структуры. Кроме того, глава общественного совета по вопросам Крыма Изет Гданов отметил, что граждане, которые хотели и не смогли попасть в здание ППУ в АРК, подали заявление в правоохранительные органы.

По мнению участников пикетов, ограничение в допуске в представительство "является нарушением конституционных прав граждан".

Читайте такжеВ оккупированный Крым незаконно заходили более 600 судов - прокуратура

В главном управлении Нацполиции в Херсонской области проинформировали, что с заявлениями к правоохранителям обратились и участники пикета, и сотрудники представительства.

Граждане, которые организовали пикет под зданием представительства президента Украины в Крыму, которое находится в Херсоне, отрицают обвинения в попытках захватить помещение.