В аэропорту "Херсон" задержали россиянина, разыскиваемого через Интерпол за убийство
15:51, 15 июля 2017Происшествия
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О задержании россиянина проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.
В аэропорту «Херсон» задержан гражданин России / фото УНИАН
В аэропорту «Херсон» задержан гражданин Российской Федерации, разыскиваемый через Интерпол.
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Как сообщает Государственная пограничная служба, вчера во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту «Херсон» пограничники Херсонского отряда задержали гражданина России, на которого сработала база данных Интерпола.
Россиянина разыскивают правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство.
О задержании россиянина проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.
Гражданин передан сотрудникам Национальной полиции.
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