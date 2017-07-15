В аэропорту "Херсон" задержали россиянина, разыскиваемого через Интерпол за убийство

В аэропорту «Херсон» задержан гражданин Российской Федерации, разыскиваемый через Интерпол.

Читайте такжеВ Одесской области пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Как сообщает Государственная пограничная служба, вчера во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту «Херсон» пограничники Херсонского отряда задержали гражданина России, на которого сработала база данных Интерпола.

Россиянина разыскивают правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство.

О задержании россиянина проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.

Гражданин передан сотрудникам Национальной полиции.