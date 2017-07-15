В аэропорту "Херсон" задержали россиянина, разыскиваемого через Интерпол за убийство

15:51, 15 июля 2017
Происшествия
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О задержании россиянина проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.

В аэропорту

В аэропорту «Херсон» задержан гражданин Российской Федерации, разыскиваемый через Интерпол.

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Как сообщает Государственная пограничная служба, вчера во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту «Херсон» пограничники Херсонского отряда задержали гражданина России, на которого сработала база данных Интерпола.

Россиянина разыскивают правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство.

О задержании россиянина проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.

Гражданин передан сотрудникам Национальной полиции.

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Теги: #Интерпол#задержание россиянина