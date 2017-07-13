В сети появилось видео, как под Радой дымовыми шашками забросали полицию

В сети опубликовано видео на котором видно, как протестующие под стенами Верховной Рады активисты бросали дымовые шашки в сотрудников полиции. Видеоролик опубликовано в Facebook пользователем Greg Davis.

Представители "Национального корпуса" заявили, что полиция применила против активистов организации слезоточивый газ из баллончиков.

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"Между активистами Национального Корпуса и полицейскими началась толкотня, полицейские применили газовые баллончики. Стычка началась после того, как полиция без объяснения причины вытолкнула из машины одного из водителей, который находился под Радой", - говорится в сообщении пресс-службы организации. Также сообщается, что активисты мешают эвакуаторам забрать автомобили, которые блокируют вход в Раду.

Как сообщал УНИАН ранее, движение в центре Киева на улице Грушевского возле Верховной Рады Украины, где активисты националистических движений проводят акцию протеста за снятие с ряда народных депутатов неприкосновенности, перекрыто. В акции принимают участие около 500 человек. Также активисты перекрыли въезды в парламент, время от времени они зажигают файеры.