Движение по улице Грушевского возле ВР перекрыто из-за акции за снятие неприкосновенности

Движение в центре Киева по улице Грушевского возле Верховной Рады Украины, где активисты националистических движений проводят акцию протеста за снятие с ряда народных депутатов неприкосновенности, перекрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 500 человек.

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Также активисты перекрыли въезды к парламенту, время от времени они зажигают файеры.

В то же время, как сообщили в полиции, правоохранители пока не зафиксировали грубых нарушений правопорядка.