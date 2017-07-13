Движение по улице Грушевского возле ВР перекрыто из-за акции за снятие неприкосновенности
11:37, 13 июля 2017Общество
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В полиции сообщили, что правоохранители пока не обнаружили грубых нарушений правопорядка.
Активисты перекрыли въезды в парламент, время от времени они зажигают файеры / фото УНИАН
Движение в центре Киева по улице Грушевского возле Верховной Рады Украины, где активисты националистических движений проводят акцию протеста за снятие с ряда народных депутатов неприкосновенности, перекрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 500 человек.
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Также активисты перекрыли въезды к парламенту, время от времени они зажигают файеры.
В то же время, как сообщили в полиции, правоохранители пока не зафиксировали грубых нарушений правопорядка.
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