Нардеп Парасюк за рулем BMW в Тернополе "забыл" про дорожные знаки

3 июля в Тернополе патрульные полицейские остановили нардепа Владимира Парасюка за рулем BMW, который пытался проехать с нарушением требований дорожных знаков.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Тернопольской области в ответ на информационный запрос ZIK.

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Как сообщается в ответе на запрос, 3 июля в 3.05 час. ночи на перекрестке улиц Живова-Шашкевича в Тернополе за нарушение правил дорожного движения, а именно требований дорожных знаков "Поворот направо запрещен" и "Въезд запрещен" был остановлен автомобиль BMW 520 D, за рулем которого находился нардеп Владимир Парасюк.

Против нардепа-нарушителя патрульные составили постановление по ч. 1 ст. 122 Куоап, на него наложен штраф в 255 грн.

Как сообщал УНИАН, в июне на площади Победы в Киеве автомобиль Skoda, за рулем которого находился народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.