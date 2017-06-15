Нардеп Барна госпитализирован после ДТП на площади Победы в Киеве

Как сообщается на странице в Facebook Киев Оперативный, на площади Победы, автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай.

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В результате ДТП трамвай сошел с рельс. Пострадал сам народный депутат и в срочном порядке был госпитализирован. На месте работают патрули полиции.

Напомним, Барна известен по громкому скандалу - 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде Арсения Яценюка, занимавшего тогда пост премьер-министра, Барна подошел к трибуне и подал ему букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП». Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава. Однако затем это решение было отменено.