Во Львове патрульные сбили женщину на пешеходном переходе - СМИ

Во Львове патрульный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Это произошло 6 июля, вечером, пишет местное издание Tvoemisto.tv со ссылкой на начальника управления патрульной полиции Львова Романа Пилипенко.

Он отметил, что патрульные ехали на вызов к месту массовой драки с включенными мигалками.

Читайте такжеВо Львове продавщица сама задержала вора

«Они делали левый поворот и женщина попала в мертвую зону, ее не было видно», - цитирует издание Пилипенко.

Патрульные оказали женщине первую медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Медики установили, что у 29-летней львовянки ушибы головы и мягких тканей.

Как сообщал УНИАН ранее, водитель служебного автомобиля по неизвестным причинам не справился с управлением и влетел в бетонный столб. Кроме полицейского, который отделался ушибами головы, никто не пострадал. Как выяснилось, за рулем был заместитель руководителя следственного управления. Патрульные заподозрили, что полковник нетрезв, но он отказался проходить тест.