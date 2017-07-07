Во Львове патрульные сбили женщину на пешеходном переходе - СМИ

10:32, 07 июля 2017
Происшествия
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Медики установили, что у 29-летней львовянки ушибы головы и мягких тканей.

Полицейские оказали женщине первую медицинскую помощь / фото tvoemisto.tv

Во Львове патрульный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Это произошло 6 июля, вечером, пишет местное издание Tvoemisto.tv со ссылкой на начальника управления патрульной полиции Львова Романа Пилипенко.

Он отметил, что патрульные ехали на вызов к месту массовой драки с включенными мигалками.

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«Они делали левый поворот и женщина попала в мертвую зону, ее не было видно», - цитирует издание Пилипенко.

Патрульные оказали женщине первую медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Медики установили, что у 29-летней львовянки ушибы головы и мягких тканей.

Как сообщал УНИАН ранее, водитель служебного автомобиля по неизвестным причинам не справился с управлением и влетел в бетонный столб. Кроме полицейского, который отделался ушибами головы, никто не пострадал. Как выяснилось, за рулем был заместитель руководителя следственного управления. Патрульные заподозрили, что полковник нетрезв, но он отказался проходить тест.

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