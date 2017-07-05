В Харькове полковник полиции не справился с управлением и въехал в столб (видео)

Водитель служебного автомобиля по неизвестным причинам не справился с управлением и влетел в бетонный столб. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кроме милиционера, который отделался ушибами головы, никто не пострадал. Как выяснилось, за рулем был заместитель руководителя следственного управления. Патрульные заподозрили, что полковник нетрезв, но он отказался проходить тест.

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Ранее сообщалось, что в страшном столкновении на необустроенном переезде поезда с легковушкой погибли трое людей.