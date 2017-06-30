В Кривом Роге возле кафе произошла драка со стрельбой, есть раненый

В Кривом Роге возле кафе произошла драка со стрельбой, один человек получил ранение в грудь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В ночь на 29 июня в Металлургическом районе Кривого Рога между двумя компаниями произошла словесная перепалка и драка. Во время конфликта один из участников достал травматический пистолет и совершил один выстрел в сторону нападавших. Пуля попала в грудь", - сообщили в полиции.

Читайте такжеВ Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть раненый

Раненого 26-летнего жителя Кривого Рога госпитализировали в больницу. Правоохранители уже установили личность 33-летнего мужчины, который применил оружие.

По данному факту открыли производство. Обстоятельства дела устанавливаются.

Напомним, ранее на полицейского в Днепре напали и выстрелили из-за замечания.