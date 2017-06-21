Стрельба в полицейского в Днепре: на патрульного напали из-за замечания (видео)

17:55, 21 июня 2017
Происшествия
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Патрульный сделал людям замечание, чтобы вели себя прилично в общественных местах.

На полицейского в Днепре напали и выстрелили из-за замечания. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Патрульный сделал им замечание, чтобы вели себя прилично в общественных местах. Когда увидели, что коп истекает кровью, пытались убежать. И даже раненным, правоохранитель смог задержать одного из нападавших. Хотя за инцидентом наблюдали десятки свидетелей, никто не бросился на помощь", - говорится в сюжете.

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Ранее сообщалось, что в Днепре напали на полицейского и выстрелили ему в лицо. Нападавших практически сразу же задержали и доставили в отделение полиции.

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