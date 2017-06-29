Бориспольская трасса остановилась из-за страшной аварии (фото)

13:12, 29 июня 2017
Происшествия
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Избежать пострадавших не удалось, по предварительным данным их не меньше 5.

Киев оперативный
 

Сегодня утром на Бориспольской трассе в сторону аэропорта произошло серьезное ДТП. Там, после столкновения автомобилей Suzuki и Daewoo, последний загорелся. Автомобили перекрыли три полосы движения, в результате чего образовалась огромная пробка.

Киев оперативный

На месте ДТП работает несколько карет "скорой" и полиция.

Киев оперативный
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Теги: #авария на бориспольской