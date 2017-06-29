Бориспольская трасса остановилась из-за страшной аварии (фото)

Сегодня утром на Бориспольской трассе в сторону аэропорта произошло серьезное ДТП. Там, после столкновения автомобилей Suzuki и Daewoo, последний загорелся. Автомобили перекрыли три полосы движения, в результате чего образовалась огромная пробка.

На месте ДТП работает несколько карет "скорой" и полиция.