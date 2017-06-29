Бориспольская трасса остановилась из-за страшной аварии (фото)
13:12, 29 июня 2017Происшествия
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Избежать пострадавших не удалось, по предварительным данным их не меньше 5.
На месте ДТП работают медики и полиция \ Киев оперативный
Сегодня утром на Бориспольской трассе в сторону аэропорта произошло серьезное ДТП. Там, после столкновения автомобилей Suzuki и Daewoo, последний загорелся. Автомобили перекрыли три полосы движения, в результате чего образовалась огромная пробка.
В аварии пострадали несколько человек \ Киев оперативный
На месте ДТП работает несколько карет "скорой" и полиция.
Из-за аварии на Бориспольской трассе движение в направлении столичного аэропорта парализовано
В результате ДТП один из автомобилей загорелся \ Киев оперативный
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