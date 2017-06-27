В Одессе убиты двое детей, подозрение пало на отчима

В Одессе в убийстве двух несовершеннолетних детей подозревается их отчим из Кировоградской области.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено, что – 5-летнюю девочку и 11-летнего мальчика убил 42-летний сожитель их матери.

«В настоящее время убийца – житель Кировоградской области - задержан. Первоочередные следственные действия продолжаются», - сообщили в отделе.

Отмечается, что сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - п.1,2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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Как отметил представитель главка, во вторник рано утром соседи видели, как подозреваемый, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, лежал на улице, возле дома. На его лице была кровь. Соседи характеризуют детей и их мать исключительно с положительной стороны.

По одной из версий, убийство детей могло стать местью их матери, с которой подозреваемый якобы ссорился накануне. Женщина во время совершения преступления находилась на работе.

Семья проживала в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Королева,118/1 (Киевский район города). Злоумышленнику будет назначен ряд экспертиз.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня задержан мужчина по подозрению в убийстве двух малолетних детей.