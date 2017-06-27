В Донецкой области нашли убитой 6-летнюю девочку, которую искали восемь дней
Полицейские нашли тело девочки с признаками насильственной смерти.
Вечером 26 июня в Горняке Донецкой области завершились восьмидневные поиски 6-летней Алины Васютиной. Полицейские нашли ее тело в подвале полузаброшенного дома.
Об этом сообщил руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
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По его словам, тело девочки имело признаки насильственной смерти. Правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в убийстве Алины.
"Кто еще виноват – ответ должно дать следствие, но точку поставит суд", - отметил Аброськин.
Алина Васютина исчезла 19 июня, пишет ТСН. Последний раз Алину видели, когда она вместе с другом пошла в магазин купить мороженое. После этого мальчик пошел домой, а куда пошла Алина - главный вопрос для всей полиции Донбасса. Девушку искали сотни волонтеров, полицейских и спасателей ГСЧС. В город даже ввели Нацгвардию.