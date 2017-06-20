Пожар в центре Киева (трансляция)

В центре Киева на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого горит дом. Как передает корреспондент УНИАН, пожар достаточно мощный, дымом заволокло часть Крещатика в сторону Бессарабской площади.

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На первом этаже этого дома расположены аптека, салон мобильной связи и еще несколько магазинов. Верхние этажи, судя по тому, что они затянуты тем каркасом, находятся на ремонте. На место происшествия приехали несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты.