В Киеве авто с военными прокурорами на скорости влетело в столб - СМИ (фото)

В Протасовом Яру Соломенского района столицы произошла авария с участием военных прокуроров. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Отмечается, что черная машина Skoda двигалась из центра в сторону Соломенской площади и по неизвестным причинам врезалась в столб.

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В автомобиле находились двое человек, которых госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Журналисты заметили, что, судя по повреждениям машины, скорость, с которой двигались прокуроры, была очень высокой, ведь у авто почти уничтожена передняя часть. Причины аварии будет устанавливать следствие.