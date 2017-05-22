В Киеве на Печерске водитель перепутал поворотники и попал в серьезную аварию (видео)

Вечером 21 мая на бульваре Леси Украинки в Киеве произошла авария, пострадала девушка. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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В заднюю часть автомобиля Peugeot въехал автомобиль BMW. Предварительно, по информации от очевидцев, автомобиль BMW ехал на большой скорости, а водитель Peugeot включил левый указатель поворота, но повернул направо, говорится в сообщении.

В результате аварии, пострадала девушка-пассажир BMW, так как удар пришёлся на ее сторону, но от госпитализации отказалась.