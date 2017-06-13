Боевики "ДНР" устроили судилище над жителем Донетчины: "приговорили" к 16 годам за "шпионаж"
"Суд ДНР" приговорил жителя Безыменного за шпионаж к 16 годам лишения свободы.
Житель села Безыменное Новоазовского района (неконтролируемая территория) был приговорен так называемым трибуналом «ДНР» к 16 годам лишения свободы за якобы «шпионаж в пользу Украины».
Читайте такжеВ "ЛНР" придумали новые басни о ВСУ: расстрел "ополченцев" и "польские наемники" под Желобком – ИС
Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкойц так называемая генеральная прокуратура «ДНР».
Как отмечается, его обвинили в шпионаже, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.
«Ему назначена мера наказания в виде 16-ти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.
Так называемыми судами «ДНР» с 2015 по 2017 было принято к рассмотрению 15 уголовных дел в которых граждане Украины обвиняются по подозрению в шпионаже, обвинительный приговор был вынесен по семи из них.