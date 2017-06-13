Боевики "ДНР" устроили судилище над жителем Донетчины: "приговорили" к 16 годам за "шпионаж"

Житель села Безыменное Новоазовского района (неконтролируемая территория) был приговорен так называемым трибуналом «ДНР» к 16 годам лишения свободы за якобы «шпионаж в пользу Украины».

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Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкойц так называемая генеральная прокуратура «ДНР».

Как отмечается, его обвинили в шпионаже, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

«Ему назначена мера наказания в виде 16-ти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Так называемыми судами «ДНР» с 2015 по 2017 было принято к рассмотрению 15 уголовных дел в которых граждане Украины обвиняются по подозрению в шпионаже, обвинительный приговор был вынесен по семи из них.