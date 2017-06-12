Инициированные РФ протесты имеют целью показать "межнациональную вражду" в Украине – ИС

В последнее время акции протеста, инициированные спецслужбами России, имеют целью показать «межнациональную вражду» и «геноцид национальных меньшинств» в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на пресс-конференции.

«В последнее время различные протестные акции, которые проводятся в интересах или инициированы российскими спецслужбами, ... не связаны напрямую с «русским миром», с сепаратистским явлениями. И поэтому выяснить истинную их цель - достаточно проблематично. Поэтому надо смотреть: платная акция или нет, кто организатор? Общая цель подрывных акций - дестабилизация ситуации в том или ином регионе», - отметил Тымчук.

Он привел пример срежиссированной акции, которая должна была показать существование «межнациональной розни» в Украине: «В Белгород-Днестровском районе Одесской области еще полтора года назад верующие УПЦ КП обратились к властям с просьбой предоставить им землю для строительства церкви. Вопрос решался очень долго. 18 мая этого года случился инцидент - один из членов исполкома Белгород-Днестровска Василий Кащи отказался поддержать этот вопрос, за это его облили зеленкой. Был скандал. Землю все же выделили, но эта ситуация была использована Россией, чтобы показать якобы притеснения национальных меньшинств».

По словам Тымчука, Кащи «вдруг вспомнил», что он – болгарин, и якобы его оскорбили по его национальному признаку.

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«Эта тема была подхвачена российскими пропагандистами и их агентурой в других странах, в частности в той же Болгарии. А 30 мая в Белгород-Днестровском состоялась проплаченная акция. На нее за 200 км с Болградского района привезли гагаузов, которые не могли четко объяснить, почему они блокируют горсовет. Участники акции требовали импичмента президента. Все это российскими СМИ было подхвачено и показано как акция протеста этнических болгар, требующих «остановить террор киевской хунты». А уже 3 июня в Софии под посольством Украины состоялась акция протеста с участием аж 7 человек. То есть, тема, которая началась с земельного вопроса, в результате переросла в тему «геноцида болгар» и вышла на международный уровень», - отметил координатор ИС.

Он добавил, что группа «Информационное сопротивление» и в дальнейшем будет анализировать протестные акции, выявляя, какие из них заведомо были спланированы спецслужбами РФ, или же впоследствии использованы ими для дискредитации Украины на международном уровне.