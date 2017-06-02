Задержана банда, которая хотела похитить и вывезти россиянина в РФ: в ее состав входил начальник полиции

Правоохранители задержали группу лиц, которые за 17 млн долл. пытались похитить и переправить в Россию бизнесмена, выехавшего в Украину из-за преследования российскими властями.

Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом», - сообщил он.

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Луценко добавил, что при получении «аванса» в размере 100 тыс. долл. злоумышленники были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (приготовление к похищению человека, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура Киевской области обратится в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.