В Николаеве задержали подозреваемого в похищении 10-летнего мальчика

В Николаеве сегодня правоохранители задержали мужчину, который подозревается в похищении 10-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП в Николаевской области, 48-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних и отбывал наказание в виде принудительного лечения.

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По его словам, до 2009 года он находился на принудительном лечении и по настоящее время состоит на учете у врача-психиатра.

Сейчас с задержанным работают правоохранители, проводятся следственные мероприятия, в т.ч. процедура опознания, назначено проведение дополнительных экспертиз.

Правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, стало известно, что в Николаеве полиция разыскивала злоумышленника, который похитил 10-летнего мальчика.

Вечером 22 мая в полицию обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ее 10-летнего сына. По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство».

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Поиски ребенка продолжались всю ночь и около 09:00 23 мая мальчик был найден военными неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева и доставлен для обследования в больницу.

Мальчика нашли в лесопосадке, он лежал в кустах замерзший и испуганный. На ребенке отсутствовала обувь. В нескольких метрах от ребенка лежал школьный рюкзак.

Медики констатировали, что травм и повреждений у мальчика не выявлено.