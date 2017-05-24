Пожар в одесской академии: спасателям помешали неправильно припаркованные автомобили (видео)

Сегодня утром в одной из аудиторий Одесской государственной академии строительства и архитектуры начался пожар. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что возгорание возникло в кабинете и подсобном помещении здания на площади 20 кв. м. Едкий дым быстро распространился по зданию.

На место прибыли более полусотни спасателей, однако к зданию добрались не сразу. Их задержали неправильно припаркованные машины под академией.

Читайте такжеВ центре Киева вспыхнул пожар в офисном здании, 150 человек эвакуировали (фото, видео)

Спасатели организовали тушение пожара и с помощью автолестницы через окно пятого этажа спасли 34 человека.

Пожар в 11:13 был локализован и в 11:36 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. В результате ЧП пострадала студентка: с диагнозом отравление продуктами горения ее госпитализировали в областную клиническую больницу.