В Житомире погорел на взятке заместитель начальника исправительной колонии

В Житомире сегодня, 18 мая, Служба безопасности Украины задержала заместителя начальника одной из исправительных колоний региона во время получения взятки. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

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По ее словам, заместителя начальника одной из исправительных колоний Житомирской области разоблачила на систематическом вымогательстве денег с родственников заключенных Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

«За вознаграждение майор внутренней службы гарантировал условно-досрочное освобождение осужденных. Размер взятки зависел от серьезности совершенного преступления. Деньги перечислялись на карточку посредника – одного из осужденных, который имел право выхода «на волю» и открыл счет в банке по приказу работника пенитенциарной службы», - рассказала Мартынюк.

В частности, уточнила она, за условно-досрочное освобождение осужденного за нанесение тяжких телесных повреждений взяточник требовал 80 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в Житомире на выходе из управления пенитенциарной службы после перечисления на карточку части неправомерной выгоды в сумме 4,5 тыс. грн. Предварительно оперативники спецслужбы задокументировали получение взяточником 27 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368( взятка) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других фактов противоправной деятельности злоумышленника.