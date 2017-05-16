В Житомире СБУ разоблачила на взяточничестве двух чиновников областной ГФС

В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве двух должностных лиц областного управления Государственной фискальной службы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, двух высокопоставленных должностных лиц ГУ ГФС в Житомирской области сегодня, 16 мая, разоблачили во взяточничестве сотрудники Управления СБ Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Начальник одного из управлений ГУ ГФС совместно со своим подчиненным – руководителем отдела – систематически требовали деньги от местных предпринимателей за уменьшение штрафных санкций за нарушения, выявленные при плановых проверках.

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«Цена вопроса» колеблется в зависимости от размера штрафных санкций, которые должны быть наложены на предприятие», - сказала Мартынюк.

Она уточнила, что злоумышленники требовали у житомирского бизнесмена 100 тыс. грн за наложения на его предприятие минимального штрафа.

Правоохранители задержали взяточников в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. грн, которую предприниматель на просьбу налоговика-взяточника положил в издание «Вестник налоговой службы».

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.