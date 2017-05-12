У охранника Гелетея из автомобиля украли два пистолета с патронами - СМИ

У охранника руководителя Управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея из автомобиля похитили два пистолета с боевыми патронами.

Об этом со ссылкой на источники в МВД Украины сообщает сайт "Страна.UA".

В то же время агентству УНИАН в пресс-службе УГО пообещали прокомментировать эту информацию позже.

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По информации источника издания в МВД, у сотрудника УГО Александра Волкова украли два боевых пистолета. Волков, утверждают в издании со ссылкой на собственные источники в УГО, действительно является охранником Гелетея.

"По данным наших источников, во время пребывания в Виннице 7 мая Волков оставил в багажнике своего автомобиля Toyota Camry два пистолета. Вернувшись к авто лишь 8 мая после полуночи, он обнаружил поврежденное авто и похищение оружия. Как стало известно, в багажнике автомобиля находился табельный GLOCK-17 серийный номер LKW012 с двумя магазинами, заряженными боевыми патронами в количестве 34 единицы, и наградная Beretta 92FS серийный номер G 76318Z также с двумя магазинами с патронами в количестве 26 единиц", - сообщает издание.

Также в "Страна.UA" замечают, что за всю историю существования УГО ни один из его руководителей не имел личной охраны, она появилась лишь у Гелетея.

«При этом формально Волков значится в спецподразделении "Булат"... Волков сопровождает Гелетея во время передвижения по городу в одном автомобиле, во время пешего передвижения находится с ним рядом, включая и охранные мероприятия. Во время пребывания Гелетея в административном здании УГО Украины Волков находится в его приемной», - отмечает издание.

В пресс-службе УГО агентству УНИАН пока не комментируют информацию о похищении оружия, однако обещают прояснить ее "в ближайшее время".