В Харькове возле Мемориала Славы произошла стычка между участниками акции "Бессмертный полк" и активистами

В Харькове во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошла стычка между участниками акции «Бессмертный полк» и патриотически настроенными активистами.

Как передает корреспондент УНИАН, около 5 тыс. желающих принять участие в возложении цветов собрались у входа к Мемориалу Славы на 9.00.

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Около 8.45 до Мемориала пришли около 50 участников акции «Бессмертный полк». Они вытащили портреты участников Второй мировой войны, на которых была сделана надпись «Бессмертный полк»; на некоторых портретах были изображены георгиевские ленты.

Патриотически настроенные активисты попросили убрать портреты с георгиевскими лентами, чтобы избежать провокаций, но участники акции «Бессмертный полк» не послушали их, в результате чего произошла потасовка, которую смогли разнять только работники полиции.

Правоохранители после этого попросили участников акции «Бессмертный полк» не идти в общей колонне, чтобы не провоцировать конфликты. Несмотря на это, они выстроились в колонну и отправились на возложение цветов.

Идя в колонне, участники акции «Бессмертный полк» скандировали «Фашизм не пройдет», «Спасибо деду за Победу», «Победа будет за нами».

Возложение цветов прошло без столкновений. В целом в мероприятии приняли участие около 5 тыс. людей.

Как сообщал УНИАН ранее, утром 9 мая в Запорожье возле здания мэрии произошли столкновения между представителями волонтерского движения и ветеранов войны на Донбассе с одной стороны и участниками акции "Полк победы".