Поляк пытался незаконно вывезти из Украины раритетные газеты "Das Reich"

Львовские таможенники сегодня, 4 мая, в пункте пропуска «Краковец – Корчова» (Львовская область) во время таможенного контроля обнаружили раритетные печатные издания 1942-1943 годов выпуска, которые гражданин Польши пытался незаконно вывезти из Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС во Львовской области, в пункт пропуска на выезд из Украины по полосе упрощенного таможенного контроля прибыл легковой автомобиль под управлением гражданина Польши. Во время досмотра транспортного средства у работников таможни возникло подозрение о наличии товаров, сокрытых от таможенного контроля. Автомобиль направили в место для досмотра транспортных средств. Там во время совместного таможенно-пограничного контроля в багажном отделении были обнаружены немецкие газеты «DAS REICH» 1942-1943 годов издания.

Согласно ст. 197 Таможенного кодекса Украины в случаях, предусмотренных законом, на отдельные товары устанавливаются ограничения относительно их перемещения через таможенную границу Украины. В частности, для пропуска необходимо иметь свидетельство на право вывоза культурных ценностей, которого водитель не предоставил. Следовательно, гражданин пытался переместить через таможенную границу товары без разрешительных документов, чем нарушил требования Таможенного кодекса Украины.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Газеты изъяты. Их количество и историческую ценность установят эксперты.

Дело о нарушении таможенных правил направят в суд.