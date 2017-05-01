Пограничники не пустили в Одессу 8 иностранцев, которые якобы приехали на спортивные соревнования

Пограничники не пропустили 8 иностранцев, которые направлялись в Одессу для участия в действиях дестабилизационного характера накануне годовщины трагедии 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«За прошедшие сутки пограничники совместно с полицией задержали 8 человек - граждан Кыргызстана, Беларуси и России - крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях. Семеро из них - 4 граждан Кыргызстана и 3 граждан Беларуси прилетели рейсом «Минск - Одесса», а гражданин России прибыл из Дубая в «Борисполь», - говорится в сообщении.

В результате проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, скорее всего, привлекала боевиков на Куликово поле, которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти.

«Все выявленные лица, которые не смогли указать четкой цели своего пребывания на территорию Украины, через границу не пропущены и возвращены обратным рейсом», - отметили в ГПСУ.

В ведомстве напомнили, что усиленные меры по противодействию возможному приезду и непропуску лиц, прибывающих для участия в действиях дестабилизационного характера накануне годовщины трагедии в Одессе, принимаются на всех участках границы.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагалось палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках 2 мая. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), к остальным применены другие меры.