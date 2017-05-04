В США на оживленную трассу рухнул самолет (видео)
10:53, 04 мая 2017Происшествия
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Инцидент произошел в небольшом городе Мекилтео, штат Вашингтон.
В результате аварии одна машина сгорела полностью / Скриншот УНИАН
У одномоторного самолета Piper PA-32 после взлета отказал двигатель.
Неожиданно он начал падать и оборвал электрические провода. Топливо самолета вылилось на автомобили, после чего произошел взрыв.
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К счастью, вследствие аварии никто серьезно не пострадал.
В США на оживленную трассу рухнул самолет
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