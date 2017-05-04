В США на оживленную трассу рухнул самолет (видео)

Инцидент произошел в небольшом городе Мекилтео, штат Вашингтон.

У одномоторного самолета Piper PA-32 после взлета отказал двигатель. Неожиданно он начал падать и оборвал электрические провода. Топливо самолета вылилось на автомобили, после чего произошел взрыв. Читайте такжеВозле Вашингтона военный вертолет рухнул на поле для гольфа К счастью, вследствие аварии никто серьезно не пострадал.

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