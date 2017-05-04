Из-за взрыва на угольной шахте в Иране погибли 35 человек

На угольной шахте на севере Ирана произошел взрыв. В результате аварии погибли 35 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Более 30 пострадавшим понадобилась экстренная помощь, и они были доставлены в местные больницы.

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Взрыв произошел в 12:45 по местному времени на шахте Земестан-Юрт, расположенной неподалеку от города Азадшахр (провинция Голестан).

Власти считают, что инцидент случился из-за высокой концентрации метана. Тела погибших были извлечены на поверхность. Сообщалось, что под землей могут быть заблокированы около 50 человек.