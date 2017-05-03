В Киеве посреди дня угнали водовоз

В Киеве злоумышленник, воспользовавшись тем, что водитель оставил в замке зажигания ключи, сел за руль водовоза и уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщает сотрудница отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

Как пояснили в полиции, водитель МАЗа-водоовоза стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия на бульваре Леси Украинки. Чтобы предоставить объяснения полицейским, мужчина остановился и вышел из машины. В в это время 23-летний парень проник в салон и, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, завладел коммунальным транспортом.

Однако уже в Голосеевском районе столицы его заметили и задержали сотрудники полиции. Для выяснения обстоятельств дерзкого, но наивного вора доставили в Печерский управления полиции, а транспортное средство вернули владельцу.

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Свои действия парень объяснил тем, что накануне употреблял спиртные напитки и решил покатать на водовозе своего двоюродного брата.