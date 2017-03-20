На Киевщине автомобиль с подростками врезался в дерево: трое погибли, еще трое в реанимации

В ДТП в Киевской области погибли три человека, еще трое госпитализировали с тяжелыми травмами в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киевской области, авария произошла накануне в 23:40 на 16 км автодороги Барышевка-Победа вблизи с. Остролучье.

Установлено, что 31-летний водитель автомобиля Subaru на закругленном участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево.

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«В результате ДТП водитель и двое пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, погибли на месте. Трех пассажиров 16-летнего возраста госпитализированы с тяжелыми травмами в реанимацию», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, водитель и все пассажиры автомобиля – жители села Победа. Сейчас врачи борются за жизнь троих несовершеннолетних, которые были госпитализированы в состоянии алкогольного опьянения и с травмами различных степеней тяжести, добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Львовщине мужчина угнал автомобиль и врезался в электроопору.