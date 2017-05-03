На Львовщине железнодорожник погиб под колесами поезда
15:40, 03 мая 2017Происшествия
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Мужчина упал на колею, по которой двигался поезд.
Мужчина упал на рельсы / Иллюстрация facebook.com/ato
В райцентре Городок Львовской области под колесами поезда погиб работник железной дороги. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня около 3.30 40-летний сборщик вагонов упал на колею, по которой двигался поезд. Мужчина от полученных травм погиб на месте.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.
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